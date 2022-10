Sotto sequestro articoli di cancelleria

La guardia di finanza di Chieti ha sequestrato circa 31 mila articoli di cancelleria, abbigliamento e vario genere per violazione delle norme sull'introduzione nello Stato e in commercio di prodotti con segni falsi. L'operazione in un esercizio di San Giovanni Teatino. Sotto sequestro articoli scolastici come compassi, set acquerelli, colori acrilici, pasta in lattice e colorata non conformi agli standard di sicurezza previsti dalla normativa europea e nazionale.