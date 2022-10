Tempo: graduale peggioramento

L’alta pressione sta iniziando ad indebolirsi e il tempo nel corso dei prossimi giorni andrà gradualmente a peggiorare. Anche in Abruzzo le condizioni atmosferiche si faranno via via meno stabili, con una maggiore copertura nuvolosa. Avremo infatti cielo in prevalenza velato, con nubi diffuse ma perlopiù di tipo stratificato che quindi non porteranno precipitazioni degne di nota. Per quanto riguarda le temperature non ci aspettiamo grosse differenze rispetto ai giorni scorsi, le minime oscilleranno ancora tendenzialmente tra gli 8 e i 15 gradi, mentre le massime continueranno ad attestarsi perlopiù tra i 22 e i 25 gradi, con valori maggiori nelle conche interne rispetto alla costa. Ancora nessuna variazione sostanziale anche per quanto concerne i venti, prevalentemente deboli e di direzione variabile ovunque. Pure il mare si manterrà poco mosso lungo tutto il litorale. Durante la giornata di sabato le velature lasceranno spazio a nubi leggermente più consistenti che interesseranno in maniera sparsa buona parte del territorio regionale. In generale non porteranno fenomeni di rilievo a parte possibili piovaschi sui settori interni meridionali.