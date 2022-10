Tempo nuvoloso in Abruzzo

In Abruzzo per oggi ci aspettiamo nubi sparse localizzate perlopiù nelle aree interne, specie a ridosso dei rilievi principali. In generale queste non porteranno fenomeni di rilievo associati, anche se non saranno da escludere possibili isolati piovaschi pomeridiani sui settori interni meridionali della regione. Le temperature continueranno a mantenersi tutto sommato invariate rispetto ai giorni scorsi, con i valori minimi compresi perlopiù tra gli 8 e i 16 gradi e i valori massimi che oscilleranno tendenzialmente intorno ai 25 gradi sia lungo la fascia adriatica che nelle conche interne. Anche i venti si manterranno perlopiù deboli e soffieranno dai quadranti occidentali nell’entroterra e da quelli orientali lungo la costa. Il mare continuerà ad essere poco mosso. Per domenica ci aspettiamo un generale incremento della copertura nuvolosa, che soprattutto dal pomeriggio potrà portare possibili rovesci e piovaschi nelle aree interne.