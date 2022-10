Ricostruzione, milioni dalla Banca Europea

- Bei e Cdp hanno messo a disposizione un finanziamento da 500 milioni per sostenere la ricostruzione di edifici residenziali e a uso produttivo distrutti o gravemente danneggiati dai

terremoti che hanno colpito i territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dal sisma nel 2016 e nel 2017. Lo

rende noto un comunicato aggiungendo che "la provvista fornita dalla Bei a Cdp, grazie alle migliori condizioni di

raccolta sui mercati internazionali in termini di tassi di interesse, consentira' allo Stato italiano un sensibile

risparmio finanziario nell'arco dei 25 anni di durata del finanziamento". L'accordo permettera' alle risorse messe a

disposizione di "essere utilizzate rapidamente a sostegno della ricostruzione privata, contribuendo a migliorare

significativamente l'efficienza energetica e la sicurezza sismica dei nuovi edifici, elementi indispensabili per una

crescita equilibrata e sostenibile nelle aree interessate" .



