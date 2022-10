Udienza per i writers

I writers arrestati in India per aver imbrattato due convogli della metropolitana poco prima dell'inaugurazione da parte del primo ministro Modi. Si attendono gli esiti dell'udienza di oggi per capire quale scenario si apre per Daniele Starinieri, 21 anni di Spoltore, Gianluca Cudini, 24enne di Tortoreto e i due amici marchigiani.

La vicenda potrebbe chiudersi con un'ammenda di circa 600 euro e il ritorno in libertà. Altre possibilità, il rilascio su cauzione o, nella peggiore delle ipotesi, il carcere, in attesa del processo.

Al momento i quattro giovani sono in stato di fermo in un commissariato a Mumbai.