Veglia la mamma morta in casa per una settimana

E' rimasto in casa accanto al cadavere della madre per una settimana, prima che la Polizia entrasse nell'appartamento di Corso Roma a Lanciano allertata dai vicini insospettiti dal forte odore e trovasse la donna in avanzato stato di decomposizione.

Dopo aver allontanato il figlio 61enne, con problemi pisichici, il medico legale, ha accertato la morte naturale di Sonia Martelli, 93 anni, vedova dello scultore e pittore Vittorio Martelli, che nel nel 1963, a Lanciano, ha realizzato il monumento ai Martiri Ottobrini.