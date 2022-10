Via libera al metanodotto Sulmona-Foligno

Si attende l'ufficializzazione da parte del Governo, del via libera alla centrale di compressione del gas del metanodotto Sulmona-Foligno. Del progetto, classificato dal Governo come strategico per gli approvvigionamenti energetici, se n'è discusso nel consiglio dei ministri di questo pomeriggio al quale ha partecipato anche il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, che ha dato parere favorevole. L'opera in Valle Peligna è stata a lungo contestata soprattutto dalle associazioni ambientaliste e dai comitati civici che sperano ancora in correzioni al progetto della Snam