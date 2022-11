5919 i nuovi contagi. Tasso di positività al 16,7%

Nel periodo dal 19 al 25 novembre, 5919 i nuovi contagi su quasi 35mila 400 tamponi molecolari e antigenici analizzati e tasso di positività al 16,7%. Si registrano 12 vittime, di età compresa tra 73 e 97 anni. Cresce la pressione sulla rete ospedaliera. Tre posti letto occupati in più in area medica, 182 complessivamente. Salgono a 6 i ricoveri in terapia intensiva: uno in più rispetto alla scorsa settimana.