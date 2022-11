Abruzzo: tempo variabile

Per il fine settimana ci aspettiamo condizioni di spiccata variabilità atmosferica causata dal passaggio di una debole zona di bassa pressione. Per domani è atteso l’arrivo di estese nubi da ovest e nord-ovest che interesseranno soprattutto i settori occidentali della regione dove dal pomeriggio si potranno verificare i primi fenomeni, inizialmente sparsi e poi via via più diffusi con possibili nevicate fin verso i 1500 metri. Le temperature si manterranno in linea con la media stagionale, con le minime piuttosto rigide e le massime intorno ai 10 gradi o poco meno nelle conche interne e perlopiù al di sotto dei 15 gradi lungo la fascia costiera. I venti nell’entroterra saranno deboli e di direzione variabile, invece lungo la costa saranno fino a moderati e soffieranno prevalentemente da sud-est. Il mare si manterrà comunque poco mosso. Sabato ci aspettiamo una giornata accompagnata da cielo nuvoloso con precipitazioni diffuse, a tratti anche di moderata intensità che interesseranno soprattutto la fascia appenninica della regione, in particolare i settori meridionali. In serata la quota neve potrà spingersi fino ai 1000 metri circa. Per domenica ci aspettiamo generali miglioramenti meteo, con graduali schiarite e fenomeni in esaurimento che perdureranno leggermente più a lungo sulla dorsale appenninica dove potremo avere locali precipitazioni.