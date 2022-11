Allerta maltempo

Il Ciclone Poppea concentrato soprattutto sul bacino dell'Alto Sangro. Esondato il fiume a Villetta Barrea. Scuole chiuse in alcuni comuni della Marsica. Soccorritori e volontari attivi per ridurre gli effetti del maltempo. Rassicura su Twitter il Dipartimento della Protezione Civile. Ieri era stata diramato un allerta meteo in diverse regioni italiane: allerta rossa su Abruzzo e Sardegna, allerta arancione in nove regioni ovvero in zone di Abruzzo, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Sardegna, Molise, Basilicata, Campania e Veneto e allerta gialla in tredici: in parti dell'Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise, Sardegna, Umbria, Veneto, Basilicata, Puglia e Sicilia.