Avvertita in Abruzzo la scossa di terremoto registrata nelle Marche

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita nel centro Italia: la magnitudo è tra 5.7 e 6.1. L'epicentro nelle Marche al largo dell'Adriatico, di fronte Pesaro E' stata sentita distintamente in tutto l'Abruzzo, nel Lazio, in Toscana ed in Emilia Romagna. Dalle prime informazioni - non ancora ufficiali - non ci sarebbero danni, solo tanta paura. E' stata sospesa la circolazione dei treni nella zona delle Marche vicina all'epicentro per consentire verifiche