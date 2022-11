Bonus 110 invariato nel cratere fino al 2025

Le modifiche al bonus 110 per cento non riguardano i crateri sismici del 2009 e del 2016-2017. Qui il sistema resta invariato con, dunque, la possibilità di usufruirne fino al 2025. A renderlo noto i senatori di Fratelli d'Italia Guido Liris ed Etelwardo Sigismondi che parlano di una misura essenziale per la prevenzione in territori fragili come il nostro, alle prese con la complessa ricostruzione post-sisma. E' una deroga che accoglie le istanze di associazioni di categoria, ordini professionali ed enti locali.