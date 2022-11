Cielo nuvoloso in Abruzzo

Il tempo sulla nostra penisola si sta mantenendo ancora variabile con una spiccata tendenza all’instabilità, con nuvolosità diffusa e precipitazioni, a tratti anche intense e abbondanti, che interesseranno buona parte dell’Italia. Anche in Abruzzo avremo ancora nubi irregolari, più estese e compatte nelle aree interne, con associate precipitazioni sparse che localmente potranno anche assumere carattere di rovescio o temporale, soprattutto ancora nell’entroterra dove la quota neve si attesterà al di sotto dei 1500 metri. Questo perché le temperature registreranno ulteriori lievi diminuzioni, sia nei valori minimi che in quelli massimi, questi ultimi infatti si riporteranno tendenzialmente al di sotto dei 10 gradi nelle conche interne e al di sotto dei 15 lungo la fascia costiera. I venti saranno fino a moderati e soffieranno perlopiù dai quadranti settentrionali, in particolare da nord-ovest. Il mare si manterrà perlopiù mosso lungo tutto il litorale. Nel corso della giornata di domani una nuova intensa perturbazione raggiungerà l’Italia andando a colpire anche l’Abruzzo con nubi estese e consistenti che porteranno precipitazioni diffuse, intense e abbondanti, diffusamente a carattere di rovescio o temporale. Questo tuttavia non porterà grosse variazioni nelle temperature.