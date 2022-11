Via libera all'assestamento di bilancio

Dopo un'altra giornata carica di tensioni, approvato a tarda notte dal Consiglio Regionale, a maggioranza, l'Assestamento al Bilancio di Previsione 2022-2024. In un maxi emendamento le misure per far fronte alla crisi economica e sociale legata al caro energia. Voto contrario delle opposizioni che hanno contestato quella che viene definita "legge omnibus" con fondi a pioggia. Polemica anche sulle parole con cui il presidente Marsilio aveva contestato l'ostruzionismo delle ultime sedute. Secondo quanto affermato da esponenti di centrosinistra e Movimento 5 Stelle, il presidente del Consiglio Regionale Sospiri si sarebbe scusato per i toni ruvidi del Governatore.