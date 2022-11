Covid: 14 contagi al San Salvatore

Focolaio scoppiato da alcuni giorni nel reparto di psichiatria dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila: sono 14 i contagiati in una struttura molto delicata e complessa da gestire dal personale sanitario. Si tratta di otto pazienti, quattro infermieri e due medici. Da fonti della Asl provinciale che è in continuo contatto con il professor Alessandro Rossi, direttore del dipartimento salute mentale, la situazione è sotto controllo e "il focolaio stabile". "I pazienti sono stati isolati in una area dedicata e

sono paucisintomatoci o asintomatici". Tutti sono stati sottoposti a tamponi antigenici quotidiani