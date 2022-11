Covid, 4448 contagi in 7 giorni

Sono 4448 in nuovi positivi al Covid registrati in Abruzzo negli ultimi 7 giorni, nel periodo tra il 29 ottobre e oggi, 4 novembre.

Lo dicono i dati contenuti nel primo bollettino settimanale - pubblicato oggi - sull'andamento dei contagi.

16 i pazienti morti in sette giorni, di età compresa tra i 65 e i 96 anni. Migliora la situazione negli ospedali. Dove ci sono 164 ricoverati in area medica: 3 in meno rispetto a venerdì scorso. Quattro i ricoveri in terapia intensiva: 4 in meno rispetto a una settimana fa. Da ora in avanti la pubblicazione dei dati Covid avverrà su base settimanale. Ogni venerdì. Lo ha deciso il ministro della salute Schillaci che ha disposto lo stop alla comunicazione giornaliera dei dati.

A sei mesi dalla fine dello stato d’emergenza, Schillaci ha ritenuto opportuno avviare così un progressivo ritorno alla normalità, tenendo fermi, però, i criteri di responsabilità e di rispetto delle norme in vigore. Resta comunque intatta, per le autorità sui territori, la possibilità di acquisire in qualsiasi momento le informazioni necessarie per adottare provvedimenti speciali.