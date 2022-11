Covid, nuove linee guida

Cambia, negli ospedali, la gestione del paziente positivo al Covid 19. Lo stabilisce il protocollo elaborato dall'Agenzia sanitaria regionale con il supporto di medici ed esperti. Per i tamponi saranno privilegiati quelli rapidi, riservando i molecolari per gli interventi programmati nelle aree di degenza onco-ematologiche. Il test antigenico sarà effettuato prima del ricovero sui pazienti ricoverati che abbiano avuto un contatto stretto con un positivo che presentino sintomi compatibili con il Covid o prima del trasferimento in chirurgia per un intervento.

Gli operatori sanitari, invece, dovranno sottoporsi a test in caso di contatto stretto con un positivo in caso di comparsa di sintomi compatibili con il Covid e prima della riammissione al lavoro a seguito di positività al virus.