Domani Virtus Francavilla-Pescara

Il tecnico Colombo per la gara la gara esterna del Pescara contro i pugliesi della Virtus Francavilla è orientato a nuove scelte dopo il ko col Catanzaro. In difesa Crescenzi favorito su Milani, e possibile il rientro di Ingrosso al posto di Boben. A metà campo bocciato Giabuaa'. Il ripescaggio di Palmiero determinerà lo spostamento di kraja, pronto ad agire da mezzala e non da metodista. In attacco valutazioni su Cuppone, che potrebbe avere un turno di riposo rimpiazzato da Delle Monache. Con Desogus non al meglio possibile conferma per Tupta.