A Lanciano due sedicenni sono stati denunciati dai carabinieri per la rapina a un negozio del centro la sera del 22 ottobre scorso. Avevano una pistola scacciacani. Dopo aver fallito un primo colpo avevano riprovato in un altro negozio riuscendo, sotto la minaccia dell'arma, a farsi consegnare l'incasso per fuggire poi a piedi. Le indagini dei carabinieri hanno portato alla loro identificazione.