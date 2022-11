E' tornato a casa l'operaio scomparso

Si è chiusa positivamente la vicenda dell'operaio di 43 anni, Diego Morabito, di cui si erano perse le tracce da domenica scorsa. Dopo tre giorni di ricerche e di preoccupazioni per la sua sorte l'uomo ha riabbracciato i familiari. Morabito è tornato a casa poco prima di mezzanotte, dopo l'appello che i parenti gli hanno rivolto nella trasmissione "Chi l'ha visto". Sta bene, ha riferito il fratello Vincenzo, ma non ha dato spiegazioni sul motivo dell'allontanamento. Sulla scomparsa di Diego Morabito, padre di una ragazza di 12 anni che vive con la ex compagna, la Procura di Chieti aveva aperto ieri un'inchiesta dopo la denuncia presentata dalla madre ai carabinieri. Nella notte il lieto fine.