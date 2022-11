E' tornato il "Falco"

Mario Ferri, supertifoso pescarese meglio noto come il “Falco”, è tornato a far parlare di sè ai mondiali di calcio in corso in Qatar. Indossando la t-shirt di Superman con cui ha già conquistato le prime pagine dei media internazionali in passato, è sceso sul campo di gioco del Lusail stadium dove giocavano Portogallo e Uruguay per il gruppo h della coppa del mondo. Falco ha corso sul prato del rettangolo di gioco sventolando una bandiera arcobaleno: sul fronte della maglietta, insieme al simbolo di Superman, la scritta “Save Ukraine”.