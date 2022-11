Fuori pericolo 2 escursionisti

Sono stati raggiunti i due escursionisti rimasti bloccati in prossimità del Bivacco Fusco sulla Maiella a quota 2.455 metri. Per recuperarli è intervenuto il Soccorso Alpino e Speleologico abruzzese con squadre di terra partite dalla stazione di Penne e di Chieti. Non si conosce ancora la loro provenienza ne' l'esatto stato delle fratture di

uno dei due. Le squadre di soccorso li stanno riportando a valle a piedi, sfidando la neve e le forti raffiche di vento. La richiesta di aiuto è giunta al Soccorso Alpino nel tardo pomeriggio, quando uno dei due ragazzi è scivolato e ha riportato probabilmente alcune fratture agli arti inferiori.