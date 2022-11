Giù dall'impalcatura, muore operaio 61enne

Altro incidente sul lavoro in Abruzzo. Questa volta a Pescina dove un 61enne del posto, questa mattina, è precipitato da un'impalcatura mentre svolgeva lavori edili in un'abitazione del centro città. Inutili i soccorsi del 118 e dell'eliambulanza, con i sanitari hanno tentato una disperata rianimazione. Sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Avezzano che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente. Sale così a tre il bilancio delle vittime in una settimana nera dal punto di vista della sicurezza: martedì c'è stato l'incidente nel Porto di Ortona costato la vita ad un 41enne marittimo filippino, giovedì, invece, il ribaltamento di un trattore nelle campagne di Loreto Aprutino, vittima un 73enne deceduto sul colpo dopo essere stato schiacciato sotto il mezzo