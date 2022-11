Il Chieti esonera Cotta. Tosi in pole

A 24 ore dalla vittoria casalinga contro il Tolentino (1-0), la Chieti Calcio ha deciso di esonerare il tecnico, Corrado Cotta. “A seguito di un confronto avvenuto nel pomeriggio tra il Patron Ettore Serra e il mister - scrive il sodalizio neroverde in un comunicato - è stato deciso di interrompere il rapporto lavorativo. Tutta la dirigenza - si legge ancora - desidera comunque ringraziare il mister per l’impegno profuso in questi mesi e gli augura tutte le migliori fortune professionali". Nella giornata di domani verrà comunicato il nome del nuovo allenatore. Con ogni probabilità dovrebbe essere l'ex Giulianova e Poggibonsi, Marco Tosi, il cui nome era stato accostato al Chieti già questa estate, prima che la scelta ricadesse su Cotta.