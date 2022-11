La protesta dei Vigili del Fuoco

La decisione sui recenti trasferimenti di ispettori, disposta dal dipartimento dei Vigili del fuoco 'senza una data certa', non include il Comando dei Vigili del fuoco di Chieti dove da anni si registra una grave carenza di personale logistico gestionale. "Mancano complessivamente 8 unità in organico tra il personale logistico gestionale del comando di Chieti". Lo hanno denunciato i segretari Uilpa Abruzzo, Donato D'Arcangelo, Uilpa vigili del fuoco Abruzzo, Marco D'Andrea e Uilpa VVF Chieti, Roberto Turacchio. I tre segretari hanno inviato una lettera al capo

dipartimento Laura Lega, al capo del Corpo dei Vigili del fuoco, Guido Parisi, e

al prefetto di Chieti, Armando Forgione sottolineando, in particolar modo, che

mancano 3 unità mancanti tra gli ispettori logistico gestionale necessari al

capoluogo di provincia. "Questa grave carenza di personale purtroppo si riflette

negativamente sulle attività dei vigili del fuoco - hanno aggiunto i

sindacalisti - Carenza che si riflette sulla prevenzione incendi e crea

difficoltà nei servizi collegati al soccorso tecnico urgente, peggiora la

situazione anche per quel che riguarda il lavoro e la liquidazione dei compensi

accessori al personale - hanno concluso - Speriamo che questa grave carenza non

sia sfuggita a nessuno e che siano noti a tutti i riflessi negativi che si

creano".