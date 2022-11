Maltempo in Abruzzo

Sta per iniziare un fine settimana decisamente dinamico, con l’arrivo di flussi perturbati che porteranno maltempo e nuovi cali termici. In Abruzzo nel corso di questa mattinata avremo nubi irregolari che interesseranno soprattutto i settori interni, dove sono attese le precipitazioni più intense e diffuse. Dal pomeriggio poi ci aspettiamo graduali schiarite e un generale indebolimento dei fenomeni Per quanto riguarda le temperature minime ci aspettiamo diffusi aumenti, mentre le massime risulteranno in lieve calo nelle conche interne e in aumento lungo la fascia adriatica dove si riavvicineranno ai 20 gradi. I venti saranno da moderati a forti e già dal mattino ruoteranno dai settori settentrionali, proprio questo porterà i futuri cali termici. Il mare invece si manterrà da poco mosso a mosso. Per sabato ci aspettiamo un nuovo peggioramento meteo, con l’arrivo di nuvolosità estesa e consistente accompagnata da precipitazioni diffuse, a tratti intense, anche a carattere di rovescio o temporale, con la quota neve che si riporterà al di sotto dei 2000 metri