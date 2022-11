Moto contro camion, muore il centauro

Un motociclista è morto in seguito ad un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio, attorno alle 16, lungo la strada statale 5 Tiburtina, nel territorio comunale di Manoppello. La moto su cui viaggiava la vittima, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con un camion. Sul posto è subito intervenuto il personale del 118 di Pescara, sia con l'elicottero che con l'ambulanza, ma per il motociclista non c'è stato nulla da fare. Intervenuti anche i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Pescara e quelli di Alanno, che hanno usato i cuscini di sollevamento pneumatici per estrarre il conducente della moto. Rilievi e accertamenti a cura dei Carabinieri