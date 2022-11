"Oceano Canada" è il documentario realizzato da Ennio Flaiano ed Andrea Andermann nel 1971 nel "grande oceano di grandi città e terre sperdute" che si estende da Vancouver a Montreal.

In onda per la prima volta nel 1973, le cinque puntate rappresentano uno dei pochissimi lavori di Ennio Flaiano realizzati per la televisione.