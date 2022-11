Piogge intense in arrivo

In Abruzzo avremo nubi estese e compatte in special modo sui settori occidentali della regione dove le precipitazioni saranno più intense ed abbondanti, anche a carattere di rovescio, con quota neve in progressivo calo fin verso i 1000 metri. Le temperature registreranno diffuse diminuzioni, lievi per quanto riguarda i valori minimi, sensibili nei valori massimi che si riporteranno tra gli 8 gradi delle conche interne e i circa 12 gradi della fascia costiera. Attenzione nuovamente ai venti, da moderati a forti con raffiche lungo la dorsale appenninica. Soffieranno ovunque prevalentemente dai quadranti settentrionali e il mare sarà da poco mosso a mosso, con moto ondoso in aumento. Domenica avremo ancora della residua instabilità, con nubi sparse soprattutto sui settori orientali e meridionali. Potremo avere anche qualche debole fenomeno in esaurimento, mentre le temperature si manterranno stabili.