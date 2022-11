Pompe funebri, 130 lavoratori "in nero"

Imprese di pompe funebri con 130 lavoratori irregolari in provincia di Pescara. Disoccupati tra i 30 e i 50 anni, alcuni anche percettori del reddito di cittadinanza, impiegati come portantini nei funerali, senza contratto né tutele. È quanto emerso dai controlli a 17 aziende del pescarese, effettuati dalla Guardia di Finanza nell'ambito dell'operazione ''Steal Jobs''.

Le aziende di pompe funebri occultavano i portantini ''in nero'', registrando, al loro posto, la presenza di dipendenti regolarmente assunti. Con il risultato che spesso le stesse persone comparivano impiegate in più funerali nello stesso momento. Maxi-sanzioni amministrative per le ditte, quasi 230mila euro. E non si escludono riflessi penali.