Precipitazioni in arrivo

È in arrivo una nuova perturbazione in Abruzzo: porterà cielo coperto e precipitazioni diffuse, a tratti anche intense ed abbondanti, anche a carattere di rovescio o temporale, infatti la protezione civile ha diramato l’allerta gialla per rischio temporali su tutto il territorio regionale. Mentre le temperature minime risulteranno tutto sommato senza variazioni di rilievo, le massime subiranno decisi crolli riportandosi al di sotto dei 15 gradi su buona parte dell’Abruzzo. I venti saranno da moderati a forti, con possibili raffiche a ridosso dei rilievi meridionali. Soffieranno perlopiù da sud e sud-ovest e il mare sarà da poco mosso a mosso. Per domenica ci aspettiamo ancora nubi irregolari, che però saranno associate a fenomeni meno estesi ed intensi. Le temperature risulteranno prevalentemente stabili.