Ruba cibo in supermercato, in manette

Personale della Squadra Volante della questura di Pescara ha tratto in arresto un 24enne resosi responsabile del reato di rapina impropria. Personale di un supermercato ubicato in zona stadio, ha notato il giovane muoversi tra gli scaffali che, con un atteggiamento sospetto, ha occultato merce all'interno di uno zainetto. L'uomo, giunto alla cassa, pensando

di non essere stato visto, ha tentato di allontanarsi. A quel punto, il personale del negozio ha cercato di fermarlo. Vistosi scoperto, il giovane ha cercato di fuggire spingendo e colpendo i commessi del supermercato. Gli agenti della Squadra Volante, giunti immediatamente sul posto, lo hanno arrestato. La merce, che ammonta ad una cifra del valore di circa cento euro, e' stata riconsegnata al personale del supermercato. L'arrestato, con diversi precedenti penali e di polizia, in attesa dell'udienza di convalida con l'accusa di rapina impropria, e' stato ristretto nella locale casa circondariale.