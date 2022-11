Salvo l'abete bianco

Il Comune di Rosello ha rinunciato al taglio dell'abete bianco secolare destinato a piazza San Pietro e cresciuto in un Sito d'interesse comunitario del Molise. Il comune di Rosello voleva donarlo al Vaticano in occasione del Natale e nei prossimi giorni si sarebbe proceduto al taglio. Per l'abbattimento dell'albero però era richiesta un'autorizzazione della Regione Molise. Da fonti attendibili sembra che un nuovo abete sia stato messo a disposizione dalla Regione Abruzzo e sarà prelevato dal vivaio di Palena.