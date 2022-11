7 milioni di fondi provinciali per abbattere e ricostruire il liceo Marconi di Pescara. In 13 mesi di lavoro la scuola è stata resa in linea con le norme di sicurezza ed efficienze energetica. Le aule sono dotate di termostato e illuminazione regolabile, spazi ampi fino a 60 mq per stanza. Oggi sono rientrate in aula le prime 10 classi, entro Natale saliranno a 35 su un totale di 64.

Le prime due palazzine sono state completate. Resta da realizzare un terzo edificio, con palestra e aula magna.