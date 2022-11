Sequestrata una tonnellata di vongole

Oltre 1.150 chili di vongole sono stati sequestrati ad alcuni pescherecci trovati in aree interdette alla pesca al largo di Giulianova. Ai titolari delle imbarcazioni sono state elevate sanzioni per oltre 13 mila euro. Altre 2 imbarcazioni, invece, sono state sorprese nei pressi delle piattaforme off-shore, a circa 22 miglia dalla costa. A bordo accertate varie violazioni in materia di diporto e sicurezza della navigazione