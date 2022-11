Solo nuvole, niente pioggia

Per la giornata odierna è attesa una breve tregua dal maltempo. Avremo ancora nubi sparse ma con solo locali fenomeni, più probabili lungo le regioni tirreniche. In Abruzzo ci aspettiamo per tutta la giornata cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso con il passaggio, soprattutto durante il mattino, di nubi stratificate, poco consistenti, che quindi non saranno in grado di portare precipitazioni degne di nota. Le temperature minime risulteranno senza variazioni di rilievo ovunque, invece le temperature massime saranno in lieve rialzo nelle conche interne, dove torneranno perlopiù al di sopra dei 15 gradi, e in lieve calo lungo la fascia adriatica dove oscilleranno tra i 16 e i 18 gradi. I venti continueranno a soffiare dai quadranti meridionali, sud-ovest sul versante occidentale dell’Appennino e sud-est su quello orientale, e saranno da deboli a moderati. Il mare si manterrà tendenzialmente poco mosso. A partire dalla prossima notte ci aspettiamo un nuovo peggioramento, con nubi irregolari in arrivo da ovest che porteranno precipitazioni sparse che andranno ad interessare soprattutto le zone al confine con il Lazio dove potranno anche assumere carattere di rovescio. Nel corso della giornata ci aspettiamo poi un graduale indebolimento dei fenomeni. Le temperature registreranno diffusi cali.