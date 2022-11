Strada dei Parchi non dovrà versare 75 milioni di euro allo Stato

La Società Strada dei Parchi del Gruppo Toto, che fino al 31 luglio ha gestito le autostrade A24 e A25 non dovrà versare nelle casse dello Stato il canone di concessione del 2021. Il totale con gli interessi è di circa 75 milioni di euro. Il Tribunale civile di Roma, seconda sezione, ha respinto l'istanza dell'Anas di immediata esecuzione del decreto ingiuntivo per il mancato pagamento della rata.

Per i giudici Strada dei Parchi ha diritto alla compensazione perchéi crediti vantati nei confronti dell'Anas e del Ministero delle infrastrutture sono superiori ai debiti accumulati durante la gestione.

La concessione alla Società del Gruppo Toto è stata revocata in anticipo (la scadenza era al 2030) e in danno con un decreto del 7 luglio scorso dal Consiglio dei ministri. Le autostrade abruzzesi sono ora gestite dall'Anas.