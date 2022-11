Telefonata truffa ad una coppia di anziani, un arresto

Un uomo di 47 anni di Napoli, ritenuto responsabile di una truffa commessa a Chieti ai danni

di una coppia di coniugi anziani, è stato arrestato dalla Squadra Mobile della Questura di Chieti in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal Gip del Tribunale di Chieti. L'uomo, accusato di truffa aggravata, utilizzando il metodo della telefonata del "finto nipote" che si trova in difficoltà, era riuscito a farsi dare dalla coppia denaro e beni del valore complessivo superiore

a 10.000 euro. L'indagine condotta dalla Sezione Reati contro il Patrimonio della Squadra Mobile e la visione delle immagini di videosorveglianza acquisite dagli investigatori hanno consentito di ricostruire anche gli spostamenti dell'uomo e dei mezzi che ha utilizzato per raggiungere Chieti dalla Campania.