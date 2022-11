Tempo nuvoloso in Abruzzo

Questo inizio di settimana vedrà l’arrivo di un nuovo debole campo di bassa pressione che porterà ancora condizioni di discreta variabilità atmosferica. In Abruzzo per oggi ci aspettiamo l’arrivo di nubi sparse da nord-ovest che nel corso della giornata si estenderanno a buona parte del territorio regionale. Queste nubi saranno tendenzialmente di tipo stratificato, in generale non in grado di portare fenomeni di rilievo associati, anche se con il progredire delle ore diventeranno via via più compatte. Le temperature minime registreranno ulteriori lievi diminuzioni, infatti nelle conche interne si porteranno localmente al di sotto dello zero, le massime invece risulteranno tutto sommato senza variazioni di rilievo, ancora comprese perlopiù tra gli 8 e i 13 gradi. I venti, tendenzialmente deboli, al mattino soffieranno prevalentemente dai quadranti occidentali, mentre al pomeriggio assumeranno direzione variabile, ruotando da sud-est lungo la costa. Il mare sarà da mosso a poco mosso. Martedì continueremo ad avere nuvolosità sparsa, perlopiù in risalita da sud, che andrà ad interessare soprattutto la fascia adriatica, dove non è escluso possa portare precipitazioni sparse, tendenzialmente di debole intensità. La quota neve continuerà ad oscillare tra i 1000 e i 1200 metri. Le temperature rimarranno stabili.