Tensioni nella maggioranza, oggi vertice decisivo

La crisi nella maggioranza di centrodestra alla Regione. Oggi a Pescara è in programma un incontro tra i coordinatori regionali di Fratelli d'Italia e di Forza Italia, Etel Sigismondi e Nazario Pagano. Gli azzurri chiedono che Umberto D'Annuntiis da sottosegretario diventi assessore, ottenendo che il forzista Gabriele Astolfi entri in consiglio regionale con la surroga. Dall'altra parte Fratelli d'Italia non vuole perdere un seggio e propone di nominare Astolfi come assessore esterno, al posto del forzista Daniele D'Amario.