Tragedia in montagna

I due escursionisti erano rimasti bloccati nei pressi del bivacco Fusco, sulla Maiella a quota 2.455 metri, sorpresi da una tempesta di neve e vento. Uno di loro, però, trasportato all'ospedale di Pescara dagli uomini del Soccorso Alpino e Speleologico abruzzese, è morto per ipotermia. I sanitari lo avevano posto in circolazione extracorporea per rianimarlo ma non ce l'ha fatta.