Tregua del maltempo

Per questa domenica ci aspettiamo lievi miglioramenti meteo. In Abruzzo al mattino avremo ancora qualche nube sparsa nelle aree interne dove potremo avere qualche pioggia residua. Al pomeriggio invece le nubi si trasferiranno lungo la fascia costiera e ancora non è escluso possano portare deboli fenomeni. Le temperature minime risulteranno ancora tendenzialmente senza variazioni di rilievo, le massime subiranno lievi cali nelle conche interne mentre registreranno diffusi lievi rialzi lungo la costa. I venti saranno ancora da moderati a forti, con possibili raffiche. Soffieranno dai quadranti settentrionali, in particolare da nord-ovest, e il mare risulterà mosso o molto mosso. Per lunedì ci aspettiamo una breve tregua, con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, perlopiù senza precipitazioni degne di nota. Le temperature saranno in deciso calo.