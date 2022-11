Pineto travolge il Macerata

Volley - Nel recupero delle ore 20 della terza giornata saltata per covid della serie A3 , l'Abba Pineto travolge per 3 a 0 il Macerata. Gli abruzzesi agganciano così in vetta alla classifica del girone bianco Belluno e Savigliano. Sempre causa covid, invece, è saltato il posticipo tra l’Impavida Ortona e il Marcianise per la positività di alcuni atleti della squadra campana.