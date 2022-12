Bianco risveglio, stamani, al l'aquila, con la prima nevicata stagionale. una precipitazione non particolarmente copiosa, ma che ha reso più suggestivi scorci, monumenti e piazze del capoluogo di regione e delle località vicine, a pochi giorni da natale. non si sono registrati disagi particolari alla circolazione stradale urbana e così pure in autostrada. con la risalita della temperatura, in mattinata, i fiocchi hanno ceduto poi il passo alla pioggia.