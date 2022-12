84enne muore in una scarpata

Due squadre del Comando dei vigili del fuoco di Teramo e del Distaccamento di Penne hanno effettuato un intervento a seguito di un incidente stradale avvenuto in località Collecerri di Arsita. Nell'incidente è rimasta coinvolta una Nissan Qashqai che il conducente aveva parcheggiato a bordo strada lasciando nell'abitacolo la madre 83enne. Per cause in corso di accertamento, la vettura si è messa in movimento uscendo di strada e scivolando lungo la scarpata per circa 60/70 metri ribaltandosi più volte. Sul luogo dell'incidente è stato inviato anche l'elisoccorso del 118 dell'Aquila, ma non è stato utilizzato per il trasporto dell'anziana dato che all'arrivo sul posto la donna era già deceduta. I vigili del fuoco hanno collaborato con il personale sanitario del 118 per portare soccorso all'anziana e hanno messo in sicurezza il mezzo incidentato che è stato recuperato con l'impiego dell'autogru inviata sul posto dal Comando di Teramo. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Bisenti e la Polizia Stradale di Pineto che hanno provveduto ad effettuare i rilievi dell'incidente.