Abruzzesi corsare e vincenti

Pineto sbanca Montecchio ma il 3 a 0 non basta per chiudere il girone di andata al primo posto. Fano si laurea campione d’inverno e, quello che più conta, si facilita - almeno sulla carta - l’accoppiamento in chiave Coppa Italia. Solita Abba. Solida a muro, forte in battuta. Con Sebastiano Milan particolarmente pungente in attacco. A questo punto del campionato il bilancio dei teramani è macchiato dai due passi falsi di Garlasco e San Giustino. C’è tutto il tempo per rimediare a partire dalla prossima partita. Il 26 andrà in scena la sfida delle sfide: Pineto-Fano. A proposito di grandi sfide l’Impavida si porta a casa, con qualche rimpianto, quella contro il Catania. Gli ortonesi si impongono, in trasferta, al tie break. Un peccato pensando che i ragazzi di Nunzio Lanci conducevano 2 a 0 e tutto lasciava presagire la conquista del bottino intero. La classifica vede ancora gli ortonesi al comando, ma bisognerà attendere il recupero dei siciliani contro il Lecce per l’assegnazione del titolo di inverno.