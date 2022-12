Acque, controlli a campione

Controlli dell'azienda acquedottistica Sasi in provincia di Chieti, campionamento dei reflui di una nota distilleria a Ortona. Sono stati prelevati liquidi che verranno analizzati dall'ARTA, l'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente. Insieme ai tecnici Sasi i militari della Capitaneria di porto, intervenuti a seguito della segnalazione di un malfunzionamento al depuratore di località Tamarete. Analoghi controlli nei giorni scorsi sono stati effettuati nella zona industriale di Casoli, dove i Carabinieri Forestali di Villa Santa Maria hanno sequestrato uno scarico che finiva nell'impianto di depurazione di piana delle Vacche, mandandolo in tilt.