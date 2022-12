Aeroporto, presto i voli intercontinentali

Sarà più lunga la pista dell'aeroporto internazionale d' Abruzzo. L' Agenzia regionale per la committenza, l'Aric, ha aggiudicato la relativa gara, dell'importo di 5,3 milioni di euro. Subito dopo le feste, fa sapere la Regione, la Saga, che gestisce lo scalo, potrà aprire il cantiere. Il prolungamento della pista renderà possibili i voli intercontinentali. “Sarà così più semplice - dichiara il Presidente, Marco Marsilio - alimentare meglio anche il cosiddetto turismo delle radici, consentendo a centinaia di migliaia di persone di origine abruzzese, in Australia o nelle Americhe, di tornare nella loro terra con voli diretti”. L'Aric ha pure affidato un importante lotto di lavori per l'area cargo dell'aeroporto.