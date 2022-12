Attesa per il report settimanale

Attesa per il bollettino settimanale con i dati covid. Ma intanto l'Abruzzo, assieme ad altre 9 regioni, è sopra la soglia del 15 per cento per occupazione di posti letto in area non critica. La soglia d'attenzione è stata superata di quasi quattro punti, siamo al 18,9 per cento. E' uno dei dati delle tabelle di monitoraggio settimanale di Istituto superiore di sanità e Ministero della salute. Sotto il livello di guardia, per fortuna, i ricoveri nelle terapie intensive.