Cade un pino in via Pepe. Danni ad un'auto parcheggiata

Momenti di apprensione, a Pescara, in via Pepe, vicino allo Stadio Adriatico-Cornacchia, per un pino caduto su un'automobile in sosta. A dare l'allarme è stato un negoziante, nel timore che nell'abitacolo ci fosse qualcuno. Sono stati i vigili del fuoco, subito intervenuti sul posto, a verificare che nella macchina non c'era nessuno. Solo danni materiali. Pino rimosso e zona circoscritta nel rischio di altri crolli. A causare la caduta dell'albero sarebbe stato il forte vento di libeccio. Intervenuta anche la polizia locale.